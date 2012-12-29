Физлицо сконцентрировало 46% акций банка «Киевская Русь»

Физическое лицо сконцентрировало 46% акций банка «Киевская Русь», входящего в группу крупных финансовых учреждений Украины, сообщает банк в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как говорится в сообщении, компания Sharp Arrow Holdings Limited (Кипр) продала пакет акций банка в количестве 16 630 079 штук, или 39,97% общего количества голосующих акций, акционеру банка - физическому лицу, ранее владевшему 10-процентным пакетом акций банка. Имя этого физлица не называется.

В то же время официальный сайт банка сообщает, что единственным акционером – физическим лицом с долей в размере 10,13% являлся Виктор Братко.

Продажа акций состоялась на вторичном рынке.

Справка УНИАН. АБ «Киевская Русь» (г. Киев) зарегистрирован Национальным банком Украины в июне 1996 года. На сегодня входит во вторую группу банков по размеру активов по классификации НБУ.

В октябре т.г. Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение физическому лицу на покупку контрольного пакета акций банка "Киевская Русь" (г. Киев).

На 1 апреля 2012 г. 39,97% акций ПАО «Банк «Киевская Русь» владела Sharp Arrow Holdings Limited (Кипр), а 10,13% акций банка напрямую и 39,59% опосредованно владел Виктор Братко, ООО «Инвестиционная группа «Базус», прямое участие, - 19,46%.

Чистая прибыль АБ «Киевская Русь» в 2011 г. выросла против показателя 2010 года на 28% – до 7,3 млн грн.