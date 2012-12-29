Ехануров: план приватизации на 2013 год вполне выполним

Выполнение программы приватизации на 2013 год вполне выполнимо и реально, однако цена объектов, выставленных на продажу, вероятно, будет ниже ожидаемой. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал экс-премьер-министр Украины, экс-министр обороны Украины Юрий Ехануров.

«Программа реальная, с учетом выставленных объектов, которые очень интересны. Печально, правда, что такие важные объекты, как «Турбоатом», могут уйти из-под влияния государства. Однако физически-то они никуда не денутся. Хотя ту цену, которую они стоят, видимо, не дадут. Обстановка вокруг страны такова, что инвесторы сюда не сильно рвутся. Значит, продавать объекты будем по низкой цене», - уверен политик.

Как сообщал УНИАН, Государственный бюджет 2013 года предполагает доходы от приватизации в объеме 10 млрд грн аналогично показателю 2012 года. Вместе с тем, за 11 месяцев 2012 года от приватизации реально поступило в бюджет около 6 млрд грн, что составляет 60% годового плана.

В числе объектов приватизации на 2013 год назывались предприятия тепловой генерации, облэнерго, а также один из крупнейших в Европе производителей энергетического оборудования предприятие «Турбоатом». Вместе с тем, Фонд государственного имущества Украины пока не ведет подготовку к приватизации «Турбоатома».