Кипрская компания сконцентрировала 82,94% акций VAB Банка

Компания Quickcom Ltd (Кипр) сконцентрировала 82,94% акций входящего в группу крупных финансовых учреждений Украины VAB Банка, сообщает банк в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как говорится в сообщении, Quickcom Ltd увеличила пакет голосующих акций до 1 693 869 229 штук, или до 82,94%, с 1 088 034 315 акций, или 67,69%, уставного капитала.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2012 года VAB Банк увеличил уставный капитал на 27% - до 2,3 млрд грн.

В 2012 году VAB Банк дважды наращивал уставный капитал: ранее банк зарегистрировал увеличение уставного капитала на 600 млн грн - до 1,849 млрд грн. По словам председателя правления VAB Банка Дениса Мальцева, в начале 2013 года банк намерен провести еще один дополнительный выпуск акций.

Справка УНИАН. VAB Банк работает на финансовом рынке Украины с 1992 года.

Основным владельцем банка через компанию Quickcom Ltd (Кипр) является украинский бизнесмен Олег Бахматюк. Согласно данным НБУ, на 1 октября 2012 года VAB Банк занимал 18-е место среди 175-ти действующих банков по объемам активов (12,761 млрд грн).