АМКУ разрешил СКМ приобрести контрольные пакеты «Енакиевского коксохимпрома» и «Донецккокса»

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании System Capital Management Limited (СКМ), принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову, на приобретение контрольного пакета акций предприятий "Енакиевский коксохимпром" и "Донецккокс".

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что СКМ приобрела 40% акций «Енакиевского коксохимпрома» и 31,13% «Донецккокса», увеличив свои пакеты в уставных капиталах указанных компаний до контрольных.

В результате приобретения группа СКМ владеет 50% акций «Енакиевского коксохимпрома» и 69,81% «Донецккокса».

Справка УНИАН. В группу компаний СКМ входят компании «Метинвест» и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа», ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест», транспортно-экспедиторская компания «Лемтранс» и другие.

100% акций компании СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.