«Метинвест» увеличил до 100% свою долю в компании «Ильич-Сталь»

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест», принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, получила полный контроль над компанией "Ильич-Сталь".

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Увеличение доли «Метинвеста» в ЧАО "Ильич-Сталь", контролирующем деятельность одного из крупнейших украинских производителей металлургической продукции - Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, с 87,26% до 100% произошло в результате уменьшения размера уставного капитала компании.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2012 года металлургическая группа «Метинвест» получила чистую прибыль в размере 420 млн долл.

Консолидированная выручка группы за этот период сократилась до 9,777 млрд долл., что на 8% ниже показателя девяти месяцев 2011 года.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.