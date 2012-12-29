Акционеры KSG Agro одобрили выкуп до 3,3% акций

Варшава. Акционеры украинского агрохолдинга KSG Agro S.A. на собрании 28 декабря одобрили выкуп до 500 тыс. собственных акций (3,3% уставного капитала), сообщила компания в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи.

Согласно сообщению, выкуп акций, который компания объявила в конце ноября, поддержали собственники 69,09% ее бумаг.

Компания намерена покупать свои акции по цене 1 до 25 злотых (1USD=3,1PLN) в одной или нескольких транзакциях в течение 18 месяцев.

На последнем закрытии торгов бумаги компании стоили 11,6 злот. за штуку.

Как сообщал УНИАН, в ноябре бумаги компании KSG-Agro, дебютировавшей на Варшавской фондовой бирже в мае прошлого года, достигли исторического минимума своей цены - 8,81 злот. за акцию, что почти на 60% меньше их стоимости в первый день торгов.

Дороже всего акции компании стоили в мае 2011 года - почти 29 злотых.

По последним данным, 65,66% KSG-Agro принадлежит председателю совета директоров компании Сергею Касьянову (через ICD Investments S.A.), 10% - пенсионному фонду Generali OFE, 5,5% - ING OFE. Остальные - free float.

Компания работает в Днепропетровской области на Востоке Украины.