«Одессагаз» планирует привлечь 51,7 млн грн в результате размещения акций

Газопоставляющее предприятие «Одессагаз» планирует привлечь 51,714 млн грн в результате размещения простых именных акций.

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, предприятие намерено разместить 1,8 млн акций номиналом 28,73 грн за штуку, при этом предлагаемая цена акций составляет 31 грн за штуку.

Также компания отмечает, что из привлекаемой суммы 21,714 млн грн планирует направит на строительство газопроводов, покупку оборудования для проведения газификации и обеспечения эксплуатации газопроводов, 15 млн грн планируется направить на реконструкцию газопроводов и расчеты с поставщиками.

Как ранее сообщал УНИАН, Одесская аграрная компания «Агроснабтрейдинг» приобрела на фондовой бирже ПФТС 4,97% госпакет акций газопоставляющего предприятия «Одессагаз».

Предприятие по газоснабжению и газификации «Одессагаз» (г. Одесса) специализируется на транспортировке и подаче природного газа промышленным и теплоснабжающим предприятиям, потребителям бюджетной сферы, населению области.

На данное время четыре компании - «ЗЕМАРЕ Лтд», «РЕЙШУРЕ Лтд», «САМЕНКО Лтд» и VOREAN HOLDINGS & INVESTMENTS LIMITED владеют одинаковыми - по 20,3% - пакетами акций данного предприятия.