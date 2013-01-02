В Украине с этого года вводится налогообложение операций с ценными бумагами

В Украине вступают в силу положения Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов», которым вводится налогообложение операций с ценными бумагами.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря Президент Украины Виктор Янукович подписал этот закон, ранее принятый Верховной Радой Украины предыдущего созыва.

В соответствии с положениями закона, на внебиржевые операции с ценными бумагами вводится налог в размере 0,1-1,5% от стоимости реализуемых ценных бумаг. При этом биржевые операции с государственными и муниципальными ценными бумагами, с целевыми облигациями, с инвестиционными сертификатами, с сертификатами фондов операций с недвижимостью, с целевыми облигациями от этого налога освобождены.

С критикой этих новаций в свое время выступали работающие на рынке профессиональные организации, включая Ассоциацию украинских банков и Украинскую ассоциацию инвестиционного бизнеса.

Вместе с тем, новоназначенный министр доходов и сборов Александр Клименко уверен, что введение закона об акцизе на операции с ценными бумагами не приведет к дополнительной нагрузке на реальный сектор экономики, а очистит рынок от «мусорных бумаг» и подтолкнет его к цивилизованным условиям работы.