В Украине вводится в оборот финансовый вексель для оформления долгов

С 1 января 2013 года вступили в силу положения Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов», предусматривающие введение финансового векселя для оформления задолженности, в том числе бюджетной.

Закон дополняет положения Бюджетного кодекса и предоставляет Кабинету министров, Национальному банку право определять порядок оборота, учета и расчетов с использованием финансовых векселей для уплаты согласованных денежных обязательств, долгов перед бюджетом и бюджетного финансирования.

Кроме того, закон устанавливает порядок определения фиктивности эмитента ценных бумаг, включения такого эмитента в реестр специалистами Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Государственной налоговой службой. Предусматривается также возможность приостановки оборота эмитированных ценных бумаг в судебном порядке. Кроме того, закон устанавливает административную ответственность за нарушение ведения наличных расчетов и расчетов с использованием электронных платежных средств.

Финансовые вексели, как предполагается, будут использоваться при оформлении задолженности по НДС, подтвержденная сумма которой, по официальным данным Госналогслужбы, составляет 5,5 млрд грн.

ГНСУ, которая вскоре вольется в новосозданное Министерство доходов и сборов, ожидает, что механизм введения казначейских векселей, как инструмента оформления платежей по возмещению НДС, заработает уже в первом квартале 2013 года. Министр доходов и сборов Александр Клименко утверждал, что финансовый вексель будет весьма интересным финансовым инструментом для бизнеса.