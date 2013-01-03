Мировые фондовые рынки положительно отреагировали на бюджетный компромисс в США

Мировые рынки ответили ростом на заключение соглашения о предотвращении "финансового обрыва" в США, в частности, индекс Dow Jones вырос при открытии торгов на 1,8%, а европейские рынки поднялись в среднем на 2%, сообщает BBC.

Меры, получившие прозвище "фискальный обрыв", вступили в силу в первый день Нового года после того, как истек срок действий налоговых льгот, введенных еще при президенте Джордже Буше.

Законопроект, поддержанный сенатом, был принят после длительных переговоров между вице-президентом Джо Байденом и руководством республиканцев.

Он предусматривает повышение налогов для богатых американцев. На достижение соглашения о мерах по сокращению федеральных расходов отведено еще два месяца.

Многие обозреватели выражали опасения, что в случае провала законопроекта американская экономика могла снова оказаться в рецессии.

Провал этой сделки означал бы немедленное введение автоматических мер по сокращению дефицита федерального бюджета США и повышению налогов, что могло ввергнуть крупнейшую в мире экономику Америки в новую рецессию.

Достигнутый в последнюю минуту компромисс отложил повышение налогов на 536 млрд долларов, а также снижение федеральных расходов на 109 млрд долларов.

Повышение налогов на заработную плату является самой значительной из этих мер по объемам собираемых средств, количеству налогоплательщиков, которых она коснется, и воздействию на экономику.

Такой налог взимается со всех работающих в США. Три года назад администрация президента Барака Обамы ввела сокращенную ставку этого налога, понизив ее с 6,2% до 4,2% с целью стимулирования потребительского спроса.

По мнению политиков и экспертов, нерешенными остаются два вопроса - размеры государственного долга и меры по сокращению дефицита федерального бюджета. Законодателям предоставлена отсрочка в два месяца для достижения нового компромисса.

Социальные расходы постоянно растут - в ближайшие десятилетия, с выходом на покой поколения, родившегося после Второй мировой войны, они превратятся в главную статью расходов государственной казны США.

Большинство обозревателей предупреждают, что нынешнее компромиссное соглашение окажет очень краткое и ограниченное по масштабам воздействие на состояние мировой экономики.

Компромиссное соглашение содержит уступку демократов - они согласились поднять потолок доходов для повышения налогов до 400 тысяч долларов в год. Первоначально они требовали потолка в 250 тысяч.

Соглашение предусматривает также отсрочку в два месяца на ввод в действие ранее принятых автоматических мер по сокращению федеральных расходов в объеме 1,2 триллиона долларов.

Кроме повышения ставок подоходного налога, соглашение предусматривает: повышение налога на наследство с 35% до 40% на суммы свыше 5 млн долларов или 10 млн для семейной пары, повышение налогов на капитал до 20%, которое коснется пенсионных фондов и иных форм инвестиций, продление на год выплаты пособий по безработице, которое затронет два миллиона американцев, продление на пять лет налоговых кредитов, которые введены в помощь бедным и малоимущим семьям.

Справка УНИАН. Термин "фискальный обрыв" означает, что если бы в США не был принят новый закон, с 1 января 2013 года одновременно должны были вырасти налоги и сократится государственные расходы на общую сумму 600 млрд долл.

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