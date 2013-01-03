WIG-Ukraine закончил 2012 год 8,5% минусом

Варшава. Индикатор стоимости бумаг украинских компаний на Варшавской фондовой бирже индекс WIG-Ukraine закончил прошлый год снижением на 8,5%, закрывшись вблизи минимальных своих значений с момента его запуска в мае 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, объединяющий одиннадцать компаний из Украины, индекс завершил прошлогодние торги на уровне 644,90 пунктов, что на около 50 пунктов выше исторического минимума с мая прошлого года.

Индекс WIG-Ukraine закончил год на негативной территории на фоне более 20% роста основных индексов Варшавской биржи.

Индикатор "голубых фишек" прибавил по итогам 2012 года 20,5%, индекс широкого рынка WIG - 26,8%, а индикатор стоимости польских компаний WIG-Poland вырос на 28,2%.

На минусе прошлый год закончил еще индикатор стоимости компаний из Центральной и Восточной Европы WIG-CEE, потерявший около 8%.

Индекс самых ликвидных компании Варшавского фондового рынка, в который входит украинский агрохолдинг Kernel, закончил год на уровне 2,618 тыс. пунктов, что более, чем вдвое выше достигнутого в феврале 2009 года - после обвала фондовых рынков из-за мирового экономического кризиса - минимума на уровне около 1,250 тыс. пунктов.

В тоже время WIG-20 находиться значительно ниже своего исторического максимума около 3,940 тыс. пунктов достигнутого в октябре 2007 года.

На конец прошлого года дороже, чем в его начале стоили бумаги четырех украинских компаний, абсолютным лидером из которых оказался производитель молочных изделий Industrial Milk Company, увеличивший свою капитализацию на 109%.

Также повысилась цена на акции сельскохозяйственных Ovostar Union (+33%), Astarta (+6%) и Milkiland (+4%).

Лидерами падения своей стоимости по итогам прошлого года оказались потерявшие около 75% производитель аккумуляторов Westa и угледобывающая компания Sadovaya Group.

Акции Сoal Energy, Agroton, KSG-Agro и Kernel на конец года стоили на 56, 46, 43 и 4 процента дешевле, соответственно.

Дебютировавшая на Варшавской фондовом рынке в августе 2012 года KDM-Shipping стоила к концу года на 24% дешевле.

Справка УНИАН. WIG-Ukraine, который начинал 2012 год на уровне около 700 пунктов, достиг в прошлом году своего максимального значения в июне - 831 пункт, а минимум - 592 пункта в мае.

Варшавская биржа начала рассчитывать индекс украинских компаний с базовых тысячи пунктов, и исторический максимум он достиг в июне 2011 года на уровне 999,75 пунктов.