Нацкомиссия не исключает изменения в закон о налогообложении операций с ценными бумагами

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в ближайшие полгода намерена отслеживать внедрение положений закона о налогообложении операций с ценными бумагами (Закон Украины № 5519-VI «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов») и не исключает внесения изменений в документ. Об этом, отвечая на вопрос УНИАН, заявил глава Нацкомиссии Дмитрий Тевелев.

«Сам по себе закон несет немало позитивных моментов. Есть признанные всеми позитивные вещи – о ведения бухгалтерского учета операций с ценными бумагами по международным стандартам, стимулирование прозрачного оборота ценных бумаг. Но есть и нормы, вызывающие вопросы. Идеальным есть только то, что дает нам Бог. Все, что связано с руками и мозгами требует доработки и шлифовки», - сказал Д.Тевелев.

При этом он обратил внимание, что в конечной редакции законопроекта учтено большое количество позиций и мнений участников рынка, значительно смягчены жесткие моменты и расширены позитивные вещи. «Но надо посмотреть, как закон будет реализовываться на практике. Понятно, что потребуются доработки. В первые полгода мы посмотрим, как закон работает, как будут уравновешены все моменты», - сказал глава Нацкомиссии.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря Верховная Рада предыдущего созыва внесла изменения в налоговое законодательство в отношении налогообложения операций на фондовом рынке. В соответствии с этими изменениями на внебиржевые операции с ценными бумагами предлагается ввести налог в размере 0,1-1,5% от стоимости реализуемых ценных бумаг. При этом биржевые операции с государственными и муниципальными ценными бумагами, с целевыми облигациями, с инвестиционными сертификатами, с сертификатами фондов операций с недвижимостью, с целевыми облигациями от этого налога освобождены.

С критикой этих новаций выступили работающие на рынке профессиональные организации, включая Ассоциацию украинских банков и Украинскую ассоциацию инвестиционного бизнеса.

Вместе с тем, новоназначенный министр доходов и сборов Александр Клименко выражал уверенность, что принятие закона об акцизе на операции с ценными бумагами не приведет к дополнительной нагрузке на реальный сектор экономики, а очистит рынок от «мусорных бумаг» и подтолкнет его к цивилизованным условиям работы.

29 декабря Президент Украины подписал закон, и его положения вступили в силу с 1 января 2013 года.