Индекс Украинской биржи снизился на 0,48%, индекс ПФТС повысился на 0,38%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 4 января, снизился на 0,48% – до 968,91 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 25,3 млн грн, из них на фондовом рынке – 18,9 млн грн, на срочном рынке – 6,3 млн грн.

Лидерами снижения стали ценные бумаги Авдеевского коксохимического завода (-3,21%) и "Укрнафты" (-2,99%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,38% – до 331,95 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 38,6 млн грн, из них на корпоративные облигации пришлось 38,5 млн грн, на акции – 0,11 млн грн.