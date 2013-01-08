WIG-Ukraine закончил прошлую неделю ростом 0,5%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine закончил первую неделю торгов нового года 0,49% плюсом, опередив рост главных индикаторов польского фондового рынка и закрывшись на уровне 659,22 пункта.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, польские "голубые фишки" завершили торги в прошлую пятницу 0,08% ростом на фоне 0,24% плюса индекса всего рынка WIG.

На прошлой неделе подорожали бумаги шести из одиннадцати украинских компаний, торгующих своими бумагами в Варшаве, а лидером роста стал угледобытчик Coal Energy (+13%).

Среди уменьшивших свою капитализацию компаний больше всего подешевели бумаги украинского производителя аккумуляторов Westa (-5%).

Акции других компаний закрылись в пятницу от 2,4% минуса до 5% плюса.

Индикатор польских компаний WIG-Poland потерял за прошлую неделю полпроцента на фоне 1,6% плюса индекса компаний из Центральной и Восточной Европы WIG CEE.

Как сообщал УНИАН, WIG Ukraine закончил прошлый год 8,5% минусом на фоне более 20% роста основных индикаторов польского фондового рынка, и на конец года дороже, чем в его начале, стоили акции только 4 компаний из Украины.

Справка УНИАН. WIG-Ukraine, который начинал 2012 год на уровне около 700 пунктов, достигнул в прошлом году своего максимального значения в июне - 831 пункт, а минимума - 592 пункта - в мае.

Варшавская биржа начала рассчитывать индекс украинских компаний с базовых тысячи пунктов, и исторического максимума он достиг в июне 2011 года на уровне 999,75 пункта.