Индекс UX на прошлой неделе вырос на 2,42% - до 973,58 пункта

Индекс украинских акций UX, рассчитываемый Украинской биржей, по итогам торгов на прошлой неделе повысился на 2,42% - с 950,56 до 973,58 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже за неделю с 3 по 4 января составил 56,3 млн грн. Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за неделю составил 16,7 млн грн.

Объем торгов ценными бумагами за неделю составил 39,5 млн грн. (из них объем торгов акциями - 38,5 млн грн).

Лидерами положительного влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ПАО "Мотор Сич", влияние которых составило 9,66 индексных пункта, ПАО "Центрэнерго" (2,84 пункта) и ПАО "Райффайзен Банк Аваль" (1,61).

Лидерами оборота за неделю стали акции "Мотор Сич", объем торгов по которым составил 3,9 млн грн, на втором месте бумаги "Центрэнерго" – 2,3 млн грн, далее следует "Райффайзен Банк Аваль" – 0,7 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 39,15%, 22,97% и 7,31%, соответственно.