13 угольных предприятий к марту подготовят к приватизации

Министерство энергетики и угольной промышленности определило 13 угольных предприятий, руководители которых должны не позднее 3 марта 2013 года провести предприватизационную подготовку вверенных им объектов государственной собственности, подлежащих приватизации.

Об этом сказано в приказе №1004, опубликованном на сайте министерства.

Согласно приказу, в число таких предприятий входят «Волыньуголь», «Донецкая энергетическая компания», «Макеевуголь», «Красноармейскуголь», «Артемуголь», «Львовуголь», «Орджоникидзеуголь», «Шахтерскантрацит», «Торезантрацит», «Снежноеантрацит», «Луганскуголь», «Первомайскуголь», «Донбассантрацит».

Руководители указанных предприятий должны теперь не позднее 3 числа каждого месяца информировать о ходе выполнения приказа Департамент имущественных отношений и управления корпоративными правами Минэнергоугля. Министерский контроль за выполнением приказа предписано осуществлять заместителю министра Сергею Чеху.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года Верховная Рада приняла Закон «Об особенностях приватизации угледобывающих предприятий».

К объектам приватизации относятся угледобывающие предприятия как единые имущественные комплексы; шахты (шахтоуправления) как единые имущественные комплексы; разрезы как единые имущественные комплексы; акции, принадлежащие государству в уставных капиталах акционерных обществ, образованные в процессе приватизации или корпоратизации государственных угледобывающих предприятий.

Закон предусматривает, что особыми условиями приватизации угледобывающих предприятий является продажа всех акций, принадлежащих государству (без сохранения в государственной собственности пакетов акций) в уставных капиталах акционерных обществ, созданных в процессе приватизации или корпоратизации государственных угледобывающих предприятий.

Кроме того, особенностью является установление сроков до трех лет со дня завершения приватизации моратория на применение процедуры принудительной реализации имущества объектов приватизации путем остановки исполнительного производства и моратория на возбуждение дел о банкротстве угледобывающих предприятий, которые распространяются лишь на долги, образовавшиеся на момент завершения приватизации.

Мораторий не применяется к решениям о выплате зарплаты, выходного пособия, других выплат (компенсаций), принадлежащих работнику в связи с трудовыми отношениями, возмещению материального (имущественной) ущерба, нанесенного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, взысканию алиментов и решений о взыскании задолженности по уплате взносов в фонды общеобязательного государственного социального страхования и задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в органы Пенсионного фонда Украины, а также к решениям о взыскании задолженности за электрическую энергию и услуги по ее передаче и распределению; переоформлению на покупателя (инвестора) объекта приватизации действующих специальных разрешений на добычу полезных ископаемых без проведения аукциона.

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон в начале мая 2012 года.

Напомним также, что в декабре 2012 года Минфин вышел с заявлением, согласно которому выполнение программы экономических реформ на 2010-2014 годы в части приватизации и передачи в концессию государственных угледобывающих предприятий и шахт, сумма господдержки угольной отрасли в 2013 году сократится на 4,7 млрд грн – с 14,6 до 9,9 млрд грн, в том числе расходы по себестоимости готовой угольной продукции сократятся на 2,1 млрд грн – с 9,9 до 7,8 млрд грн. Приватизация государственных угольных предприятий позволит в 2013 году сократить расходы государственного бюджета в виде дотаций угольному сектору на 4,7 млрд грн.