НКЦБФР одобрила Концепцию развития рынка облигаций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила Концепцию развития рынка облигаций, сообщили УНИАН в пресс-службе Нацкомфинуслуг.

По словам директора департамента корпоративного управления и корпоративных финансов НКЦБФР Аллы Папаики, подготовленная комиссией Концепция развития рынка облигаций урегулирует, в частности, введение биржевых и инфраструктурных облигаций и такой важный аспект, как порядок определения и упорядочения последствий признания эмитента должником, просрочившим исполнение обязательств по облигациям. Среди других новшеств, предлагаемых документом, - расширение перечня информации, указываемой в проспекте эмиссии облигаций, необходимость выделения из общего перечня облигаций таких, которым будет предоставлен отдельный статус, предусматривающий их размещение и обращение исключительно среди лиц, признанных, в соответствии с законом, квалифицированными инвесторами, а также упрощение процедуры регистрации облигаций местных займов. Также Концепцией предусматривается введение института общего собрания владельцев облигаций и института платежного агента, на которого возлагается контроль за расчетами при размещении, погашения облигаций и при выплате процентного дохода по облигациям.

В ближайшее время документ будет обнародован на официальном сайте НКЦБФР.

Справка УНИАН. По данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в январе-октябре 2012 года госрегулятор зарегистрировал 155 выпусков корпоративных облигаций на общую сумму 22,5 млрд грн, что на 29% меньше объема регистрации за аналогичный период 2011 года.

Одновременно, Нацкомиссия увеличила за этот период объем регистрации объемов выпусков муниципальных облигаций. Были зарегистрированы 11 выпусков облигаций местных займов на 4,2 млрд грн по сравнению с 490 млн грн за десять месяцев 2011 года.

При этом, львиную долю в общем объеме прошлого года занял выпуск облигаций Киевского городского совета на 4,0 млрд грн. Свои облигационные выпуски в прошлом году также осуществили городские советы Запорожья (на 50 млн грн), Кременчуга (на 25 млн грн) и Днепропетровска (на 10 млн грн).