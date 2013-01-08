Украинские облигации 7 января были лидерами роста среди развивающихся рынков - эксперт

Украинские облигации в понедельник, 7 января, были лидерами по ценовому росту среди развивающихся рынков своего региона.

Об этом сообщила УНИАН специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Светлана Русакова.

По ее словам, Украина вчера была явным лидером среди облигаций развивающихся рынков своего региона, зафиксировав ценовой рост на полпункта практически по всем выпускам, в то время как долги стран CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток, Африка) котировались практически без изменений. Так выпуски облигаций Украина-17 выросли на 6,42%/6,18%, выпуски Украина-20 и Украина-21 подорожали на 7,09%/6,93% и 7,47%/7,33% соответственно, квазисуверенные облигации "Нафтогаза Украины" выросли на 6,83%/6,22%. Корпоративные выпуски продолжали ощущать активный интерес покупателей, которые постепенно продвигались к бумагам с все более высокой доходностью. Так, облигации "Авангарда" выросли на 10,83%/9,57%, бумаги Киев-15 и Киев-16 подорожали на 10,29%/9,43% и 10,96/10,24%, соответственно.