Фондовая биржа «Перспектива» в декабре признана лидером биржевого рынка Украины

Фондовая биржа «Перспектива» по итогам декабря 2012 года заняла первое место по объемам торгов с долей биржевого оборота 78%, сообщает биржа на своем официальном сайте.

Как говорится в сообщении, в соответствии с оперативными данными интернет-сайтов крупнейших фондовых бирж Украины, второе место по объемам торгов заняла фондовая биржа ПФТС с долей биржевого оборота 17%, третье – Украинская биржа с долей 3%. В течение декабря 2012 года на бирже «Перспектива» заключено и выполнено 7 457 договоров на общую сумму 26,98 млрд грн. Объем торгов на бирже составил 146 млрд грн или 55% общего биржевого оборота Украины.

По оперативным данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в разрезе финансовых инструментов рыночная доля биржи составила за 2012 год 59% по ОВГЗ, 39% по облигациям предприятий, 89% по облигациям местных займов, 41% по акциям, 82% по инвестиционным сертификатам, 62% по опционным сертификатам, 46% по срочным контрактам.

В том числе за декабрь 2012 года рыночная доля биржи составила 83% по ОВГЗ, 72% по облигациям предприятий, 97% по облигациям местных займов, 5% по акциям, 11% по инвестиционным сертификатам, 6% по опционным сертификатам, 76% по срочным контрактам.

По объему торгов на этой бирже в декабре лидировали государственные облигации Украины (65,98%), облигации предприятий (16,34%) и облигации местных займов (11,49%). При этом 24,29% торгов проведено на рынке размещения (относительно облигаций Киевского и Днепропетровского горсоветов, Государственного ипотечного учреждения, Приднепровской, Юго-Западной и Одесской железных дорог, Днепропетровского агрегатного завода), 0,03% – на рынке производных (по опционным сертификатам), 5,85% – на срочном рынке (по фьючерсным контрактам, которых за месяц было заключено 822 117). По сравнению с ноябрем объем торгов облигациями предприятий вырос в 8,6 раза, инвестиционными сертификатами – на 79,8%, облигациями местных займов – на 50,6%; объем торгов опционными сертификатами уменьшился на 5,3%, срочными контрактами – на 16,6%, ОВГЗ – на 39,3%, акциями – на 10,7%.

Справка УНИАН. Фондовая биржа «Перспектива» работает на рынке Украины с 2006 года и занимает ведущие позиции на фондовом рынке. Биржа первой в Украине реализовала рынок заявок, self-listing (2010), модель клиринга и расчетов через специализированную небанковскую платежную систему (2009), зарегистрировала спецификации (2011) и запустила в оборот процентные срочные контракты (2012). На начало 2013 года членами биржи являются 108 торговцев ценными бумагами (16% общего количества сертифицированных ТЦБ). В декабре членство на бирже получили банки «Дойче Банк ДБУ» и «Банк Кредит Днепр», финансовые компании «ФК-Хранитель», «Элиот Капитал» и «Октава Инвест».