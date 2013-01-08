ФГИУ в 2012 году существенно недовыполнил план поступлений от приватизации

Поступления от приватизации по итогам 2012 года составили 6 млрд 763 млн грн, что составляет 67,6% годового плана, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

По информации пресс-службы, поступления от аренды госимущества по итогам прошлого года составили 1 млрд 56 млн грн (127% плана), дивидендов с находящихся в госсобственности пакетов акций - 575 млн грн (208%).

Напомним, в прошлом году средства поступили от приватизационной продажи акций «Западэнерго» (1,9 млрд грн), «Донецкоблэнерго» (467,6 млн грн), «Винницаоблэнерго» (176,2 млн грн), «Закарпатьеоблэнерго» (140,7 млн грн), «Днепроэнерго» (1,179 млрд грн), «Днепрооблэнерго» (660,1 млн грн), «Крымэнерго» (256,1 млн грн), «Харьковская ТЭЦ-5» (339,9 млн грн), а также акций ряда облгазов.

Всего в 2012 г. планировалось получить от приватизации 10 млрд грн, от аренды госимущества - 830 млн грн, дивидендов - 276 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Фонд госимущества перевыполнил план поступлений от приватизации госимущества на 15%, направив в государственный бюджет Украины 11,488 млрд грн. (план 2011 г. - 10 млрд грн.).

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