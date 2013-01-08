Мировые фондовые рынки понемногу сползают вниз после мощного ралли - эксперты

Мировые фондовые рынки понемногу сползают вниз после мощного ралли в первые дни 2013 года, сообщили УНИАН в компании по управлению активами "Кинто".

В этой связи в компании отметили, что 31 декабря и 1 января Сенат США и Конгресс в экстренном порядке приняли «урезанный вариант» соглашения, которое помогло бы предотвратить угрозу «фискального обрыва».

В то же время, как сообщили в "Кинто", приближается сезон отчетностей американских и мировых корпораций за четвертый квартал, и рынки постепенно переносят внимание на него.

Среди украинских новостей эксперты отметили падение золотовалютных резервов Национального банка Украины (НБУ) в декабре ниже 25 млрд долл. - до 24,5 млрд долл. По мнению аналитиков "Кинто", это свидетельствует о том, что предыдущие заявления НБУ о прекращении оттока валюты на фоне укрепления курса гривны необъективны, и он все еще продолжается. "Резервы уже находятся ниже 3 месяцев импорта, что, по критериям МВФ, создает риски валютного кризиса, поэтому в ближайшие месяцы властям следует активно искать источники поступления валюты в страну, если ее целью является удержание курса гривни", - отметили в компании.