Украинский фондовый рынок во вторник закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 8 января, снизился на 0,75% – до 961,62 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 37,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 25,5 млн грн, на срочном рынке – 11,9 млн грн.

Лидерами снижения стали ценные бумаги "Центренерго" (-4,19%), "Укрсоцбанка" (-2,85%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,50% – до 333,62 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 229,7 млн грн.

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