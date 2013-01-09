ГИУ погасило облигации на 800 млн грн

Государственное ипотечное учреждение погасило облигации на сумму около 800 млн грн серий "К" - "U", выпущенные в 2008 году, сообщили в пресс-службе учреждения.

В частности, погашение указанных серий облигаций происходило с одновременной выплатой процентного дохода по двадцатому купонному периоду, также перечислены средства в госбюджет как плата за государственную гарантию.

Облигации данных серий досрочно размещены ГИУ в 2008 году. Единая номинальная доходность облигаций составила 9,4%.

Привлеченные от размещения средства направлены ГИУ на выполнение своих уставных задач.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку отменила регистрацию выпуска именных, процентных облигаций с дополнительным обеспечением серий «K», «L», «M», «N», «O», «P», «Q», «R», «S», «T», «U» ГИУ и аннулировала свидетельства об их регистрации в связи с погашением.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.