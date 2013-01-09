В Раде зарегистрирован законопроект о возвращении «Укртелекома» в госсобственность

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о возвращении в государственную собственность ранее реализованного на приватизационном конкурсе 92,791% пакета акций компании "Укртелеком", а также пакетов акций ряда газовых и газораспределяющих компаний.

Как сообщает сайт ВР, регистрационный номер данного законопроекта 1213, его автором является народный депутат Сергей Власенко (фракция "Батькивщина").

Текста данного законопроекта пока нет в открытом доступе.

Справка УНИАН. Фонд госимущества 11 марта 2011 г. подписал с ООО «ЕСУ», дочерней компанией австрийского концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% госпакета акций ООО «Укртелеком». Реализационная цена госпакета акций компании составила 10 млрд 575,1 млн. грн.

На данный конкурс по продаже поступила всего одна заявка – от компании «ЕСУ» (ESU), в связи с чем была проведена независимая оценка предлагаемого к продаже пакета акций телекоммуникационного предприятия. По результатам оценки, стоимость 92,79% акций ОАО «Укртелекома» составила 10 млрд 575,1 млн грн, что всего на 75 млн грн было выше его стартовой цены. Согласно требованиям законодательства, ФГИУ обратился к ООО «ЕСУ» как единственному участнику конкурса с предложением приобрести этот пакет именно за такую цену.

Фондом госимущества в 2012 г. также были реализованы акции до полусотни газораспределяющих и газоснабжающих предприятий.