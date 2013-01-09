Индекс Украинской биржи повысился на 0,43%, индекс ПФТС - на 0,12%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 9 января, повысился на 0,43% – до 965,80 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 33,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 12,9 млн грн, на срочном рынке – 20,6 млн грн.

Лидерами повышения стали ценные бумаги "Райффайзен Банк Аваль" (+1,39%), "Мотор Сич" (+1,08%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,12% – до 334,03 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 41,8 млн грн.