Индекс Украинской биржи повысился на 0,43%, индекс ПФТС - на 0,12%
18:01, 09 января 2013Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 9 января, повысился на 0,43% – до 965,80 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 33,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 12,9 млн грн, на срочном рынке – 20,6 млн грн.
Лидерами повышения стали ценные бумаги "Райффайзен Банк Аваль" (+1,39%), "Мотор Сич" (+1,08%).
Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,12% – до 334,03 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 41,8 млн грн.
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