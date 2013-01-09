«Борисполь» привлек 768 млн грн в результате досрочного размещения облигаций

Международный аэропорт «Борисполь» (Киев) привлек 768,3 млн грн в результате досрочного размещения облигаций трех серий - J, К, L.

Об этом сообщила компания в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Борисполь» летом 2012 года сообщил о планах выпуска четырех серий облигаций - I, J, K, L на общую сумму 1 млрд грн. Размер каждой серии облигаций - 250 млн грн.

Андеррайтером выпуска стал «Укрэксимбанк».

Облигации серии I должны быть погашены в июле 2015 года, серии J – в марте 2016-го, серии K – в сентябре 2016-го, серии L – в мае 2017 года.

Процентная ставка по всем сериям долговых бумаг на первые четыре купонных периода установлена на уровне 16% годовых.

Привлеченные средства эмитент направил на развитие инфраструктуры своего терминала D.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» расположен в 29 км от Киева. Аэропорт обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Генеральный директор аэропорта Антон Волов в прошлом месяце высказал прогноз, что по итогам 2012 года «Борисполь» увеличит пассажиропоток к предыдущему году на 5%. В 2011 году аэропорт «Борисполь» увеличил прием пассажиров на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек.