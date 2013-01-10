Сегодняшний день будет насыщенным для участников фондовых торгов - эксперт

Сегодняшний день обещает быть насыщенным для участников фондовых торгов, а в центре внимания окажется заседание Европейского центробанка и выступление его главы Марио Драги.

Такое мнение высказала в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

Мало кто ожидает, считает она, что «ЕЦБ пойдет на понижение процентных ставок, однако многие инвесторы с нетерпением предвкушают речь главы центробанка, которая первый раз прозвучит перед широкой аудиторией в новом году и обозначит экономические и монетарные ориентиры на 2013 года».

Кроме того, добавила аналитик, в четверг публикуются данные по первичным заявкам и оптовым запасам в США. До открытия торгов на Украинской бирже выходят данные по торговому балансу Китая.

Как отметила Я.Лаврик, торги на краинской бирже в среду, 9 января, завершились в слабом плюсе при поддержке фондовых индикаторов на мировых рынках. В фаворе у трейдеров были бумаги «Райффайзен Банка Аваль» (+1,39%) и «Мотор Сичи» (+1,08%). Наиболее слабыми выглядели акции Авдеевского КХЗ (-1,12%) и «Укрнафты» (-0,68%).

По словам аналитика, в качестве основной идеи для покупок инвесторы на зарубежных площадках в среду использовали квартальный отчет компании Alcoa, который игроки восприняли позитивно. Прибыль компании в октябре-декабре прошлого года превзошла прогнозы. В целом большинство инвесторов ожидает, что нынешний сезон отчетности американских компаний окажется достаточно слабым.

По словам Я.Лаврик, «аналитики прогнозируют, что прибыль компаний из индекса S&P 500 в среднем увеличилась по итогам 4-го квартала 2012 года на 2,9%, что является минимумом с 2009 года. Довольно странными выглядят столь пессимистичные оценки корпоративного сектора при росте ВВП США в последнем квартале 2012 года на 3,1%. Возникает вопрос об адекватности показателя роста американской экономики, опубликованного в конце прошлого года».

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 9 января, повысился на 0,43% – до 965,80 пункта. Общий объем торгов составил 33,5 млн грн.

Индекс ПФТС вырос на 0,12% – до 334,03 пункта. Общий объем торгов составил 41,8 млн грн.