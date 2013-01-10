НКЦБФР создаст Экспертный совет по вопросам корпоративного управления

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), приняла решение о создании Экспертного совета по вопросам корпоративного управления при регуляторе, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в комиссии, среди задач Экспертного совета - подготовка предложений по внедрению и развитию общепринятых принципов корпоративного управления, осуществление мониторинга состояния корпоративного управления в акционерных обществах и пр.

Председателем Экспертного совета по вопросам корпоративного управления и корпоративных финансов назначен член НКЦБФР Анатолий Амелин. По его словам, "ключевой задачей Экспертного совета является приближение отечественных стандартов корпоративного управления к мировым, подготовка предложений по формированию единой государственной политики в сфере корпоративного управления в АО, а также определение места, роли и приоритетных направлений развития корпоративного управления в системе экономических отношений в стране и за ее пределами".

Членами Экспертного совета назначены - члены комиссии Алексей Петрашко и Алексей Тарасенко, директор департамента корпоративного управления и корпоративных финансов комиссии Алла Папаика, директор департамента анализа, стратегии и развития законодательства НКЦБФР Максим Либанов, руководитель проектов ЧАО «КИНТО» Елена Васильченко, внештатный советник председателя регулятора Николай Волков, руководитель Центра корпоративного управления Международного института бизнеса Александр Окунев, директор компании «Sigma Bleyzer» Диана Смахтина, эксперт по правовым и регуляторным вопросам, Программы развития финансового сектора (USAID / FINREP-II) Виктория Страхова и др.