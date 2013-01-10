Общий объем торгов на "Украинской бирже" в 2012 г. упал на 62% по сравнению с предыдущим годом и составил 24 млрд 100,5 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Объем торгов на срочном рынке "Украинской биржи" в 2012 г. составил 13 млрд 106,7 млн грн (или 11 797 139 контракта), что меньше показателя прошлого года на 45%. Объем торгов на фондовом рынке за прошлый год упал на 73% и составил 10 млрд 993,8 млн грн.

В структуре торгов за 2012 г. на рынок акций приходилось 40% суммарного оборота на бирже, или 9 млрд 703,8 млн грн, 55% пришлось на срочный рынок (13 млрд 106,7 млн грн) и 5% пришлось на рынки инвестиционных сертификатов, корпоративных и государственных облигаций (1 млрд 289,9 млн грн).

По итогам торгов за 2012 год Индекс украинских акций, рассчитываемый "Украинской биржей", понизился на 34,84% с 1458,87 до 950,56 пункта.

Лидерами оборота в 2012 г. стали акции "Мотор Сич", торговый оборот по которым составил 836,4 млн грн, на втором месте бумаги " Центрэнерго" – 525,2 млн грн, далее следует "Алчевский металлургический комбинат" – 340,8 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 26,21%, 16,46% и 10,68% соответственно.

Лидерами роста на рынке заявок стали акции "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса ", которые выросли на 23,95% до 1,18 грн, и бумаги "Центральный горно-обогатительный комбинат" - на 7,10% до 6,896 грн за одну акцию.

Лидерами роста на рынке котировок стали акции "Донецкоблгаз" и "Кредобанк", которые прибавили в цене более 1000% и достигли 0,4 грн и 0,03 грн соответственно, а также бумаги "Хмельницкгаз", которые выросли на 259,71% до 500 грн за одну акцию.

Лидерами понижения цены на рынке заявок стали акции "АвтоКрАЗ", снижение их цены составило 82,86% до 0,0317 грн, " Богдан Моторс " - 80,51% до 0,0448 грн и "УкрАвто" - 79,50% до 12,3 грн за акцию.

Лидерами понижения цены на рынке котировок стали акции "Донецкий металлопрокатный завод", снижение их цены составило 99,83% до 0,0001 грн, "КБ Надра" - 95,00% до 1 грн и "Одессаоблэнерго" - 85,85% до 0,45 грн за акцию.

В первую тройку ведущих операторов рынка акций за 2012 г. вошли компании ООО "Драгон Капитал", ООО "Тройка Диалог Украина", ООО "АСТРУМ КАПИТАЛ".

Ведущими операторами срочного рынка за 2012 г. стали ООО "АСТРУМ КАПИТАЛ", ООО "Тройка Диалог Украина", ООО "Брокерский дом "Открытие".

Справка УНИАН. В 2011 году общий объем торгов на "Украинской бирже" вырос на 133,23% по сравнению с 2010 годом и составил 63 млрд 965,6 млн грн.

Объем торгов на срочном рынке "Украинской биржи" в 2011 году составил 23 млрд 707,5 млн грн. Объем торгов на фондовом рынке за год вырос на 68,92% и составил 40 млрд 258 млн грн.

По итогам торгов за 2011 г. Индекс украинских акций, рассчитываемый "Украинской биржей", понизился на 40,3% с 2443,70до 1458,87 пункта.