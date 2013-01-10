Минфин в 2012 году на ОВГЗ-аукционах привлек 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро

Министерство финансов Украины в 2012 году привлекло в Государственный бюджет в ходе проведения аукционов по продаже облигаций внутреннего государственного займа 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«В 2012 году по результатам проведения первичных аукционов по размещению ОВГЗ в Государственный бюджет Украины поступило: 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. США и 316,6 млн евро», - говорится в сообщении.

По информации Нацбанка, средневзвешенная доходность привлечения ОВГЗ при их первичном размещении в 2012 году составила: в национальной валюте - 13,56%, в долларах США - 8,92%, в евро - 4,80%.

Также сообщается, что в 2012 году Минфин осуществил выпуск ОВГЗ для увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» на общую сумму 6 млрд грн, с доходностью 9,45%-9,95% годовых.

Кроме того, в 2012 году Минфин выпустил ОВГЗ для увеличения уставного капитала ПАО «Укргидроэнерго» на сумму 1 млрд грн, с доходностью 9,95% годовых.

В НБУ отмечают, что погашение и выплата дохода по ОВГЗ в прошлом году осуществлялись своевременно и в полном объеме, который по итогам года составил 55,5 млрд грн, в том числе основной долг - 37,8 млрд грн, выплата дохода - 17,7 млрд грн.

Кроме того, указывается, что объем приобретенных Нацбанком государственных облигаций Украины (по номинальной стоимости) в декабре 2012 года составил 7,7 млрд грн (с начала года - 38,6 млрд грн).

В тоже время, в декабре Минфин выкупил из портфеля НБУ гособлигации для их досрочного погашения объемом 1,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, с начала 2013 года Минфин провел уже два аукциона про продаже ОВГЗ - 3 и 8 января, на которых привлек в госбюджет 1 млрд грн и 533,6 млн долл. соответственно.