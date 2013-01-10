Стоимость чистых активов открытых инвестфондов в декабре снизилась на 3,6 млн грн

Стоимость чистых активов (СЧА) 41-го работающего на сегодня в Украине открытого института совместного инвестирования (ИСИ) в декабре снизилась на 3,6 млн грн ( на 2,22%) - до 160,27 млн грн, сообщили УНИАН в Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ).

Как отмечают в Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса, "позитивные сдвиги, которые наблюдались весь декабрь, позволили 28 фондам зафиксировать значительный рост, остальные фонды не смогла выйти из красной зоны". В декабре доходность инвестфондов колебалась от +8,45% до -13,39%, средняя доходность в секторе составила +0,58%.

Стоимость чистых активов восьми интервальных ИСИ, данные по которым предоставило УАИБ, на конец декабре составила 23,6 млн грн. По сравнению с показателями этого сектора на конец предыдущего месяца, совокупная СЧА увеличилась на 1,1 млн грн (+5,18%).

Как отметили в УАИБ, в противоположность ноябрю, существенного притока чистого капитала в интервальных ИСИ зафиксировано не было - при увеличении привлечения новых инвесторов переоценка «съела» поступления.

Диапазон доходности интервальных фондов в декабре колебался в пределах от +9,24% до -0,90%. Средняя доходность сектора интервальных фондов в декабре вышла в зеленую зону и составила +2,43% (в предыдущем месяце -1,10%), что является лучшим показателем среди всех секторов.

Стоимость чистых активов вошедших в обзор УАИБ восьми закрытых ИСИ на конец декабря составила 33,5 млн грн. Согласно предоставленным показателям, совокупная СЧА этих фондов увеличилась на 2,89 млн грн (+9,46%). Пятый месяц подряд сектор закрытых фондов демонстрирует лучший результат по росту СЧА. Диапазон доходности закрытых фондов в декабре колебался в интервале от +10,09% до -4,50%. Средняя доходность сектора закрытых фондов по итогам месяца составила +1,94% (показатель в ноябре +0,13%). В декабре только один фонд зафиксировал отрицательный результат, тогда как остальные фонды смогли продемонстрировать положительную динамику роста.

Как сообщал УНИАН, на начало 2012 г. общее количество зарегистрированных институтов совместного инвестирования составляло 1451, из них количество ИСИ, достигших норматива минимального объема активов, составило 1125.