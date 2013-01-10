Украинский фондовый рынок в четверг снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 10 января, снизился на 1,20% – до 954,20 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 41,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 20,5 млн грн, на срочном рынке – 20,9 млн грн.

Лидерами снижения стали ценные бумаги "Донбассэнерго" (-2,26%), Авдеевского коксохима (-2,10%), "Центрэнерго" (-1,99%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,17% – до 333,46 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 146,4 млн грн.