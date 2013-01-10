«Нафтогаз» выкупит у банка «Финансовая инициатива» ОВГЗ на 367,158 млн грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупит облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у коммерческого банка «Финансовая Инициатива» на сумму 367,158 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, ОВГЗ реализуются одним лотом, а закупка производится у одного участника.

Дата акцепта - 10 января 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2009 года Кабинет министров решил увеличить уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд грн за счет средств стабилизационного фонда, полученных от реализации облигаций внутреннего государственного займа.

«Нафтогаз» впоследствии начал продавать облигации или заключать сделки РЕПО с банками, что позволило ему оплатить закупку российского газа.

Правительство прогнозирует убытки «Нафтогаза» в 2013 году от продажи импортного газа теплокоммунэнерго на уровне 21,5 млрд грн.

В госбюджете на 2013 год предусмотрено сокращение объемов увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) до 8 млрд грн с 12 млрд грн по сравнению с 2012 годом.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

ООО КБ «Финансовая инициатива» основано в 2005 году.

Банк «Финансовая инициатива» в 2011 году сократил прибыль на 17% – до 1,22 млн грн.

На 1 октября 2012 года 99,9459% акций банка принадлежали ООО «Инвест-Сервис».