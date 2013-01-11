Эксперты: повышенная волатильность гривни в І полугодии может негативно сказаться на рынке акций

На украинском межбанке в первом полугодии 2013 года может присутствовать повышенная волатильность, что негативно скажется на рынке акций.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

В то же время, считают они, «любые позитивные комментарии миссии МВФ, приезд которой запланирован на январь, однозначно будут являться сильными драйверами роста акций, значительно перепроданных».

По словам аналитиков, основной причиной снижения индекса Украинской биржи в четверг, 10 января, может служить падение курса гривни сразу на 10 коп. за последние несколько дней до 8,14 грн/долл. Укрепление курса, наблюдаемое в декабре прошлого года, было искусственным. Цены на сталь, как основной источник валютных поступлений в страну, продолжают снижаться, шансы на возобновление кредитования МВФ хотя и есть, но на данные момент они весьма призрачные.

Как подчеркивают аналитики, индекс Украинской биржи в четверг двигался против мировых трендов. Это было первое снижение более 1% в текущем году. UX опустился до отметки 954 пункта, что оказалось всего на 4 пункта выше закрытия 2012 года.

По информации аналитиков, ведущие мировые индексы в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику: Stoxx 600 (-0,3%), S&P (+0,8%). Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что ожидает постепенного восстановления экономики еврозоны в 2013 году. При этом он добавил, что понижательные риски для экономики валютного блока сохраняются. В США, наоборот, оптимизм инвесторов поддержала сильная статистика из Китая.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 10 января, снизился на 1,20% – до 954,20 пункта. Общий объем торгов составил 41,4 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 0,17% – до 333,46 пункта. Общий объем торгов составил 146,4 млн грн.