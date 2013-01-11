Минфин одобрил Положение о фондовых биржах, которое устанавливает порядок определения биржевого курса ЦБ

Минфин одобрил Положение о фондовых биржах, основным новшеством которого, является установление порядка определения биржевого курса ценной бумаги. Возможность определять биржевой курс ЦБ позволит снять одну из проблем, связанных с администрированием акциза на сделки с ЦБ.

Одобрение Министерством финансов Украины подготовленного Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Положения о функционировании фондовых бирж, в котором четко прописывается процедура определения биржевого курса ценных бумаг, должно снять одну из проблем, связанных с администрированием акциза на биржевые сделки с ценными бумагами.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал председатель правления Украинской биржи Олег Ткаченко.

По его словам, в соответствии с нормами принятого в конце 2012 г. Верховной Радой закона о введении акциза на операции с ценными бумагами (№11285), нулевая ставка налога на биржевые сделки с ценными бумагами применяется при условии расчета биржевого курса по этой бумаге в соответствии с требованиями НКЦБФР, которые согласованы с Министерством финансов Украины. До принятия этого Положения процедура расчета биржевого курса не была согласована с Министерством финансов Украины, что ставило под сомнение возможность применения к биржевым сделкам нулевой ставки налога.

Теперь же, по словам О.Ткаченко, с принятием согласованного с Министерством финансов Положения, исчезает одна из проблем, связанная с определением ставки налога по операциям с ценными бумагами.

Ранее О.Ткаченко заявлял, что в принятых Верховной Радой изменениях в Налоговый кодекс, касающихся налогообложения ценных бумаг (Закон Украины №11285), существует ряд неопределенностей. В частности, по его словам, не прописано четко, какая ставка должна применяться к биржевым сделкам с ценными бумагами, по которым в день сделки не рассчитывался биржевой курс. "С одной стороны, коль для таких сделок отсутствует ставка налога, то эти сделки не облагаются налогом", - отметил О.Ткаченко. "Но, где уверенность, что налоговый инспектор не будет пытаться применить фискальный подход к этой сделке?" - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в конце 2012 года приняла закон о введении акциза на операции с ценными бумагами (№11285). В соответствии с принятым законом, на внебиржевые операции с ценными бумагами вводится налог в размере 0,1-1,5% от стоимости реализуемых ценных бумаг. При этом биржевые операции с ценными бумагами от этого налога освобождены.