Индекс Украинской биржи снизился на 1,51%, индекс ПФТС – на 0,98%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 11 января, снизился на 1,51% – до 939,81 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 50,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 22,7 млн грн, на срочном рынке – 27,8 млн грн.

Лидерами снижения стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (-3,85%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,98% – до 330,19 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 66 млн грн, при этом на корпоративные облигации пришлось 38,7 млн грн, на ОВГЗ - 27 млн грн.