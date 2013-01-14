WIG-Ukraine завершил прошедшую неделю 1,8% минусом

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine на фоне падения большинства главных индикаторов польского фондового рынка закончил прошлую неделю на уровне 647,67 пункта, что на 1,8% меньше, чем неделей ранее.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, польские "голубые фишки" завершили торги в пятницу 1,7% минусом, в то время как индекс всего рынка WIG потерял 0,93%.

Национальный индекс польских компаний WIG-Poland за последние пять торговых сессий потерял более 0,9% на фоне 0,6% плюса индикатора стоимости бумаг компаний из Центральной и Восточной Европы - WIG CEE.

На прошлой неделе подешевели бумаги 5 из 11 украинских компаний на главной площадке Варшавской биржи, включая входящий в "голубые фишки" Kernel, который потерял 4,4%.

Лидером падения стали акции производителя аккумуляторов Westa, которые подешевели на 5,4% на фоне «минус» 3,4% и «минус» 2,6% сельскохозяйственных Agroton и Astarta.

Больше всего подорожал на прошлой неделе угледобытчик Sadovaya Group (+20%).

Другие украинские компании увеличили свою капитализацию в пределах от 0,6% до 5%.

Как сообщал УНИАН,WIG-Ukraine закончил первую неделю торгов нового года ростом на 0,5%, а прошлый год закончил 8,5% минусом на фоне более 20% плюса основных индексов польского фондового рынка.

WIG-Ukraine, который начинал 2012 год на уровне около 700 пунктов, достигнул в прошлом году своего максимального значения в июне - 831 пункт, а исторического минимума - 592 пункта в мае.