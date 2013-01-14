Киев выплатил 14,06 млн долл. дохода по евробондам 2011 года (дополненная)

Киевские власти выплатили 14,06 млн долл. купонного дохода по еврооблигациям, выпущенным в 2011 году, сообщается на сайте банка «Хрещатик», который является ко-менеджером и платежным агентом внешнего займа Киева.

В банке напомнили, что в 2011 г. Киев разместил евробонды на сумму 300 млн долл. под 9,375% годовых сроком на 5 лет.

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко сообщила, что «Город Киев с 2003 года активно действует на международных рынках капитала. Процессу привлечения средств в бюджет города предшествовало и сопровождало на каждом этапе создание благоприятного инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности города как эмитента на внешних рынках. Такие мероприятия позволили городу успешно выходить на внешние рынки (2003 год – 8,75%, 2004 – 8,625%, 2005 – 8%, 2007 – 8,25%, 2011 – 9,375%). В настоящее время город погасил евробонды 2003, 2004 и 2007 годов. Сейчас торгуются два выпуска еврооблигаций – 2005 и 2011 года на общую сумму 550 млн. долл.».

Р.Крамаренко также добавил, что евробонды, выпущенные в 2005 году на сумму 250 млн долл., будут погашены в 2015 году, а выпущенные в 2011 году на сумму 300 млн долл. – в 2016-м.