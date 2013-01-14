Динамика суверенных еврооблигаций Украины в пятницу была хуже динамики бумаг региона - эксперт

Динамика украинских суверенных еврооблигаций в минувшую пятницу была намного хуже динамики бумаг региона - после обеда волна продаж была зафиксирована по всей кривой. Об этом УНИАН сообщила специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Светлана Русакова.

Как отметила специалист, к закрытию торгов был заметен небольшой рост, однако долгосрочные выпуски все же завершили день понижением приблизительно на один пункт. Облигации Украина-20 котировались на отметке 103,25/104,25 (7,19%/7,02%), а Украина-21 — на отметке 104,5/105,5 (7,21%/7,05%). Бумаги "Нафтогаза Украины" по-прежнему торговались около 103,75/104,75 (7,11%/6,50%), после того как агентство Fitch подтвердило рейтинг эмитента на уровне «CCC», а рейтинг облигаций компании, имеющих гарантию от государства, на уровне «B».

По словам эксперта, корпоративные выпуски остались на прежних уровнях, при этом некоторый интерес по отношению к ним наблюдался со стороны как покупателей, так и продавцов, однако объем торгов был небольшим.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в иностранной валюте на уровне «CCC» и рейтинг облигаций компании на 1,595 млрд долл., имеющих гарантию от государства, на уровне «B».

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