Мировые фондовые рынки завершили прошедшую неделю на подъеме - эксперты

Мировые фондовые рынки завершили прошлую неделю на подъеме.

Об этом УНИАН сообщили в компании по управлению активами "Кинто".

Как отметили в компании, индекс S&P500, немецкий DAX, британский FTSE100 удержались на 5-летних максимумах, японский Nikkei225 вырос до 3-летних максимумов. Росли развивающиеся рынки, российский фондовый рынок закрылся на самом высоком уровне с мая прошлого года. Китайский индекс, который хоть и потерял в пятницу почти 2%, сегодня утром их отыграл, увеличившись на 3% до нового локального максимума.

Как отмечают эксперты, оптимизм, который наблюдается на рынках, частично базируется на том, что США удалось проскочить мимо «фискальный обрыв» без потерь, экономика Европы, по мнению Европейского Центробанка, постепенно выздоравливает, а Китай вновь ускоряется. "То есть, все риски, которых инвесторы боялись на протяжении всего прошлого года - распад Еврозоны, кризис в Китае и тяжелые последствия «фискального обрыва» в США - не реализовались, что придало изрядной уверенности быкам (торговцам, играющим на повышение - УНИАН)", - отметили УНИАН в компании.

Вместе с тем, в "Кинто" отметили, что по крайней мере технически, многие рынки являются перегретыми после стремительного ралли в последние месяцы. "Тот же DAX прибавил 10% за менее чем 2 месяца, Nikkei - 25% за это же время, Shanghai Composite - 18% с начала декабря. Соответственно, как всегда, оптимизм берет верх над здравым смыслом, как раз в моменты, когда рост исчерпывается и рынки находятся у пика. Поэтому мы не исключаем резкой коррекции в акциях с этой точки в ближайшие месяцы", - отметили в "Кинто".

Эксперты также сообщили, что "поскольку украинский рынок в последние месяцы потерял связь с внешними рынками, говорить аналогичное для нас, можно лишь условно". Тем не менее, отметили в компании, в последние дни прошлой недели индекс Украинской биржи зафиксировал внезапное снижение, перед этим трижды не сумев пробить вверх уровень 980. По мнению экспертов, это может означать начало коррекции, в которой рынок снизится минимум до 850-900 пунктов.