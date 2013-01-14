Индекс UX по итогам прошедшей недели упал на 3% - до 939,81 пункта

Индекс украинских акций (UX), рассчитываемый Украинской биржей, по итогам торгов за неделю с 8 по 11 января 2013 года понизился на 3% - до 939,81 пункта, сообщает сайт биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже за прошлую неделю составил 166,2 млн грн. При этом объем торгов на срочном рынке с 8 по 11 января составил 81,3 млн грн, объем торгов ценными бумагами - 84,9 млн грн (из них объем торгов акциями - 81,7 млн грн).

По состоянию на 10 января 2013 г. для обеспечения выполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на Украинской бирже, в депозитарии предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 40,9 млн грн и ценные бумаги на сумму 612 млн грн.

Лидерами негативного влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ПАО "Центрэнерго", влияние которых составило «минус» 12,39 индексных пункта, ПАО "Авдеевский коксохимический завод" (-5,47) и ПАО "Донбассэнерго" (-4,76).

Лидерами оборота за неделю стали акции "Мотор Сич", объем торгов по которым составил 9,3 млн грн, на втором месте бумаги "Центрэнерго" – 2,7 млн грн, далее следует "Донбассэнерго" – 0,9 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 47,87%, 14,13% и 5,1%, соответственно.