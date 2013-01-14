Минфин 15 января проведет ОВГЗ-аукцион

Министерство финансов Украины объявило о проведении аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 15 января.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как и планировалось, на аукционе 15 января инвесторам будут предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 1 и 3 года, а также 3-летние индексированные госбумаги.

При этом указывается, что Минфин дополнительно проведет доразмещение 5 и 7-летних гривневых госбумаг.

Как сообщал УНИАН, Минфин 8 января привлек в государственный бюджет 533,612 млн долл. на плановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Согласно графику ОВГЗ-аукционов на январь, в текущем месяце Минфин планирует провести четыре аукциона - 8, 15, 22 и 29 января.

Справка УНИАН. По состоянию на 14 января объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 191,057 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 105,566 млрд грн, в собственности банков - 71,282 млрд грн, нерезидентов - 5,459 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году привлек в Государственный бюджет в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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