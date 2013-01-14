Кабмин одобрил увеличение уставного капитала «Нафтогаза» на 8 млрд грн

Кабинет министров одобрил увеличение уставного капитала Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на сумму 8 млрд грн за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №12 от 9 января 2013 года.

Согласно документу, срок обращения ОВГЗ составит 5 лет с процентной ставкой дохода на уровне не выше 14,3 процента годовых.

«Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" обеспечить использование полученных облигаций внутреннего государственного займа в хозяйственной деятельности в соответствии с Уставом компании», - сказано в постановлении.

Как ранее сообщал УНИАН, согласно проекту Госбюджета на 2013 год планировалось осуществить выпуск ОВГЗ на сумму 8 миллиардов гривень с дальнейшим приобретением в государственную собственность в обмен на эти облигации акций дополнительной эмиссии НАК «Нафтогаз Украины».

8 июля 2009 года Кабинет министров решил увеличить уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд грн за счет средств стабилизационного фонда, полученных от реализации облигаций внутреннего государственного займа.

«Нафтогаз» впоследствии начал продавать облигации или заключать сделки РЕПО с банками, что позволило ему оплатить закупку российского газа.

Правительство прогнозирует убытки «Нафтогаза» в 2013 году от продажи импортного газа теплокоммунэнерго на уровне 21,5 млрд грн.

Кабмин предложил Верховной Раде в проекте госбюджета на 2013 год сократить объемы увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) до 8 млрд грн с 12 млрд грн по сравнению с 2012 годом.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Уставный капитал НАК составляет 49,84 млрд грн.

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