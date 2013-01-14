Причиной снижения украинского рынка акций может быть резкое ослабление курса гривни - эксперты

Причиной общего снижения украинского рынка акций на прошлой неделе может служить резкое (на 6 коп.) ослабление курса гривни на межбанке – на 6 коп. до 8,14 грн/долл.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их словам, январь традиционно считается месяцем пониженной активности экспортеров: поступления валютной выручки в страну снижаются. Хотя одновременно происходит и снижение импорта. Согласно данным НБУ, интервенции на межбанке, а также сальдо скупки валюты населением существенно сократились в декабре минувшего года.

Как отмечают аналитики, в последние два дня прошлой недели индекс UX начал фиксировать снижение более одного процента и по результатам недели упал на 3%. В лидерах падения оказались энергофишки: «Донбассэнерго» (-5,0%), «Центрэнерго» (-7,8%). Традиционно в четвертом квартале года тепловая генерация увеличивает выработку электроэнергии, при этом регулятор снижает цены на оптовом рынке, что приводит к ухудшению финрезультатов.

По информации аналитиков, ведущие мировые индексы закрылись на прошлой неделе с минимальными изменениями. Негативом для рынка стали новости об ускорении инфляции в Китае. Это может сдержать возможности властей этой стране по монетарному стимулированию экономики. В то же время, негативная отчетность крупнейшего банка США Wells Fargo привела к падению других акций финсектора.

Аналитики полагают, что активность на текущей неделе обещает быть высокой. Выходят данные по розничным продажам в США, ВВП за Китая и Германии за четвертый квартал 2012 года и много другой важной информации.

Как сообщал УНИАН, индекс украинских акций UX по итогам торгов за неделю с 8 по 11 января 2013 года понизился на 3% - до 939,81 пункта.

Общий объем торгов на Украинской бирже за неделю составил 166,2 млн грн.