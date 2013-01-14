Киев уплатил 14 млн долл. процентов по евробондам

Город Киев осуществил очередную полугодичую выплату за пользование кредитом, полученным путем публичной открытой продажи еврооблигаций Киева на рынках международного капитала в 2011 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко.

По его словам, сумма выплат составила 14 062,5 тыс. долл. – это проценты за шесть месяцев за евробонды, размещенные на сумму 300 млн долл. под 9,375% годовых сроком на 5 лет.

«Город Киев с 2003 года активно действует на международных рынках капитала. Процессу привлечения средств в бюджет города предшествовало и сопровождало на каждом этапе создание благоприятного инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности города как эмитента на внешних рынках. Такие мероприятия позволили городу успешно выходить на внешние рынки (2003 год – 8,75%, 2004 – 8,625%, 2005 – 8%, 2007 – 8,25%, 2011 – 9,375%). В настоящее время город погасил евробонды 2003, 2004 и 2007 годов. Сейчас торгуются два выпуска еврооблигаций – 2005 и 2011 года на общую сумму 550 млн. долл.», – сказал Р.Крамаренко, отметив, что евробонды, выпущенные в 2005 году на сумму 250 млн. долл., будут погашены в 2015 году, а выпущенные в 2011 году на сумму 300 млн. долл. – в 2016.