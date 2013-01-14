Методики расчета биржевого курса УБ и ПФТС соответствуют Положению о фондовых биржах

Украинская биржа и фондовая биржа ПФТС заявляют о том, что их методики расчета биржевого курса соответствуют одобренному Министерством финансов Украины Положению о функционировании фондовых бирж, сообщают сайты бирж.

"Действующие правила торгов Украинской биржи в части расчета биржевого курса ценных бумаг соответствуют требованиям НКЦБФР, которые изложены в Положении о функционировании фондовых бирж", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Украинской биржи.

Как отмечается в данном сообщении, это Положение согласовано с Министерством финансов Украины, что в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины позволяет применять к биржевым сделкам с ценными бумагами, по которым был рассчитан биржевой курс, нулевую ставку налога по операциям отчуждения ценных бумаг.

Аналогичное сообщение размещено на сайте фондовой биржи ПФТС.

Напомним, ранее председатель правления Украинской биржи Олег Ткаченко в интервью УНИАН заявил, что одобрение Министерством финансов Украины подготовленного НКЦБФР Положения о функционировании фондовых бирж, в котором четко прописывается процедура определения биржевого курса ценных бумаг, должно снять одну из проблем, связанных с администрированием акциза на биржевые сделки с ценными бумагами.

По его словам, в соответствии с нормами принятого в конце 2012 г. Верховной Радой закона о введении акциза на операции с ценными бумагами (№11285), нулевая ставка налога на биржевые сделки с ценными бумагами применяется при условии расчета биржевого курса по этой бумаге в соответствии с требованиями НКЦБФР, которые согласованы с Министерством финансов Украины.

До принятия этого Положения процедура расчета биржевого курса не была согласована с Министерством финансов Украины, что ставило под сомнение возможность применения к биржевым сделкам нулевой ставки налога.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в конце 2012 года приняла закон о введении акциза на операции с ценными бумагами (№11285). В соответствии с принятым законом, на внебиржевые операции с ценными бумагами вводится налог в размере 0,1-1,5% от стоимости реализуемых ценных бумаг. При этом биржевые операции с ценными бумагами от этого налога освобождены.