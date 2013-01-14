Украинский фондовый рынок в понедельник закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 14 января, повысился на 0,93% – до 948,53 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 42,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 24,3 млн грн, на срочном рынке – 18,3 млн грн.

Лидерами повышения стали ценные бумаги "Донбассэнерго" (+1,91%), "Укрнафты" (+1,63%), "Укрсоцбанка" (+1,60%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,81% – до 327,51 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 10,1 млн грн, при этом на корпоративные облигации пришлось 10 млн грн.