НКЦБФР оштрафовала «Тройку Диалог». Компания оспорит решение в суде

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) оштрафовала на 170 тыс. грн инвестиционную компанию «Тройка Диалог» за манипулирование ценами на фондовом рынке. Как сообщили в пресс-службе комиссии, соответствующее постановление было вынесено уполномоченным лицом комиссии 14 января т.г.

По словам и.о. председателя комиссии Анатолия Амелина, в результате неправомерных действий «Тройки Диалог» при осуществлении операций с ценными бумагами эмитента, имевших весомую долю в индексной корзине Украинской биржи, значение индекса, являющееся базой для формирования стоимости фьючерсного контракта, существенно изменилось. Одновременно с этим был проведен ряд операций с фьючерсами, в результате которых при экспирации (дата истечения контракта или дата поставки фьючерса - УНИАН) фьючерса данный профучастник и связанные с ним третьи лица получили необоснованную выгоду.

«Комиссия всесторонне изучила ситуацию, имевшую место на Украинской бирже 15 марта 2012 года, провела необходимые действия, детальную проверку и анализ, что позволило установить факт манипулирования ценами и осуществить правоприменение в данной компании», - отметил А.Амелин.

В свою очередь, инвестиционная компания "Тройка Диалог Украина" оспорит решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о наложении санкций на компанию за манипулирование ценами на фондовом рынке в суде, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

"Вынесенное решение комиссии мы расцениваем как необоснованное и незаконное. Мы будем оспаривать его в установленном законодательством порядке", - отметили в компании.

Напомним, в середине декабря НКЦБФР возбудила дело в отношении компании «Тройка Диалог» за манипулирование ценами на фондовом рынке, факты манипуляции ценами были выявлены регулятором при проверке экспирации фьючерса на индекс Украинской биржи.

В прошлом году регулятор применил четыре санкции финансового характера за манипулирование ценами на фондовом рынке - к компаниям «Сити Брок» и «Ти капитал», а также к «Паритет Инвестментс» и «Сортис».