Фискальные проблемы США по-прежнему будут в центре внимания фондовых рынков - эксперты

Фискальные проблемы США по-прежнему будут в центре внимания участников фондовых рынков, так как ожидается, что федеральные власти исчерпают лимит повышения госдолга уже к концу февраля.

Такой прогноз высказали аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном УНИАН.

По их словам, место «бюджетного обрыва» теперь занимает «потолок госдолга» США. Вопрос размера государственного долга и сокращения дефицита федерального бюджета остается нерешенным.

Как отмечают аналитики, новый календарный год мировые рынки акций начали хорошим подъемом. Индексы ведущих фондовых площадок с начала года показали рост на 2-3%.

Аналитики подчеркивают, что американским политикам удалось достичь соглашения по «бюджетному обрыву» в ночь на вторник, 2 января – до начала первой торговой сессии в США в 2013 году. Принятое соглашение имеет ограниченный характер и фактически откладывает решение вопроса о мерах по ограничению бюджетного дефицита на два месяца. Соглашение предполагает повышение налогов для граждан с высоким уровнем дохода. Также вводится повышение налогов на заработную плату для всех работающих.

По мнению аналитиков, Европа начала новый год с оптимистических ожиданий. ЕЦБ по итогам заседания в четверг, 10 января, оставил базовую процентную ставку по кредитам на прежнем уровне – 0,75% годовых. В ходе традиционной пресс-конференции по итогам заседания глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что европейская экономика начнет восстанавливаться в 2013 году, а основные риски связаны с недостатком действий правительств в сфере фискальной политики.

Как сообщают аналитики, на текущей неделе ожидается выход финансовых результатов ряда ведущих американских корпораций за четвертый квартал 2012 года. Также будет опубликовано много статистических показателей по экономике США.

Аналитики также отмечают, что в первый день торгов нового года (3 января) индекс Украинской биржи увеличился на 2,4% и достиг наивысшего значения за последние два с половиной месяца. Однако в последующие дни индекс UX последовательно снижался, и в пятницу, 11 января, закрылся на отметке 939,81 пункта, потеряв за неделю 3,0%. Объемы торгов были довольно низкими.

Как ожидают аналитики, на текущей неделе торговцы акциями отечественных предприятий будут следить за динамикой валютного рынка Украины, а также за внешним новостным фоном.