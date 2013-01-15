Индекс Украинской биржи во вторник снизился почти на 3%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 15 января, снизился на 2,84% – до 921,57 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 62,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 20 млн грн, на срочном рынке – 42,5 млн грн.

Лидерами снижения стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (-4,93%), Алчевского меткомбината (-4,12%), "Донбассэнерго" (-4,03%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,38% – до 326,27 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 93,6 млн грн, при этом на ОВГЗ пришлось 57,3 млн грн, на корпоративные облигации - 6,1 млн грн, на инвестиционные стертификаты - 29,9 млн грн.

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